Crash Team Racing Nitro Fueled – Test zur Mario Kart Konkurrenz

Lange hatten Fans auf die Rückkehr des Bandicoot gewartet, bis dann die Remakes der originalen Trilogie erschienen. Allerdings wollten Fans schnell mehr und insbesondere Crash Team Racing stand ganz oben auf der Wunschliste. Jetzt ist Crash Team Racing Nitro Fueled hier für alle Konsolen und wir haben eine Runde nach der anderen gedreht. Unseren Rennbericht gibt es jetzt für euch.

Im Kart gegen die Alien Invasion

Crash Team Racing Nitro Fueled bietet euch eine kleine simple Kampagne im Adventure Mode. Der außerirdische Nitros Oxide will die Erde versklaven und die einzigen, die das verhindern können, sind Crash, Coco und der Rest der Bandicoot Bande. In einer Reihe von Rennen müsst ihr euch beweisen und Crashs bekannte Gegner auf ihren Kursen besiegen. Am Ende wartet dann das alles entscheidende Rennen gegen Nitros Oxide auf euch. Neben diesem Story Mode gibt es dann alle Rennvarianten im Local Arcade Mode und einen Online Mode. Soweit eine gute Auswahl, die für jede Menge Kart-Rennspaß sorgen sollte. Allerdings ist der Pit Stop ein dickes Augenrollen wert. Der Pit Stop ist ein Ingame Store, in dem ihr Anpassungen, Charaktere und mehr mit Münzen freischalten könnt. Diese Münzen verdient ihr fürs reine Spielen, also keine Mikrotransaktionen, aber ihr bekommt diese nur in kleinen Mengen pro Sieg. Manche Skins kosten aber jenseits der 2000+ Münzen. Und da die Inhalte im Pit Stop alle paar Tage rotieren, wird es noch länger dauern, um alles freizuschalten. Activision Blizzard kann wohl einfach kein Spiel ohne Ingame Store mehr herausbringen. Der Store ist für mich eine unnütze Zugabe, denn alle Inhalte in diesem Store hätten einfach Belohnungen für bestimmte Erfolge im Spiel sein sollen.

Simpler Kart Racing Fun

In Sachen Gameplay gibt es nicht viel zu sagen bei Crash Team Racing. Genauso wie beim Klempner-Racer von Nintendo selbst, wählt ihr euren Charakter und es geht los. Auf der Strecke sammelt ihr Upgrades, versucht eure Gegner aufzuhalten und nutzte jede Boost-Gelegenheit, um den Sieg zu sichern. Die Drift Mechanik im Spiel gibt euch neben den klassischen Boostpads zudem noch eine skillbasierte Möglichkeit, euch einen Vorteil zu verschaffen. Neben den normalen Rennen könnt ihr in Reliktrennen versuchen, gesetzte Zeiten zu unterbieten oder im Battle Mode in einer Arena gegen NPCs oder Freunde antreten. Der Multiplayer an sich funktionierte im Test überraschend gut. Im portablen Modus steht euch ein Zweispieler Splitscreen Modus zur Verfügung, der im stationären Modus auf bis zu vier Spieler erweitert werden kann.

Gute Performance für Kart Racing on the go

Es ist etwas schade, dass Crash Team Racing im stationären Betrieb nur 720p liefert, dafür aber immerhin mit konstanten 30fps. Dank der farbenfrohen Optik sieht das Ganze aber immer noch sehr gut aus. Im Handheld Modus geht die Auflösung auf 540p 30fps herunter, was bei dem kleineren Display aber nicht wirklich auffällt. Im Zwei Spieler Splitscreen geht es dann noch mal etwas runter in Bezug auf Auflösung, spielbar bleibt es aber durchweg. Insgesamt hat Beenox aber wirklich einen guten Job gemacht bei diesem Port. Nichts an der Performance Front sollte euren Spielspaß trüben.