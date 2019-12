State of Play – Neuer Playstation Stream am Dienstag

Nachdem am Anfang der Woche das Resident Evil 3 Remake geleakt wurde, kommt jetzt ein neuer State of Play Stream. Zufall?

Noch vor den Game Awards wird Sony einen weiteren Stream starten und mit neuen Ankündigungen und Updates zu bekannten Titeln aufwarten. Etwa 20 Minuten lang soll der Stream gehen.

Goeff Keighley hatte im Vorfeld der Game Awards bestätigt, dass es keinen Reveal des RE 3 Remakes in der Award Show geben werden. Nun machen natürlich Gerüchte die Runde, Sony könnte das Remake während des Streams ankündigen.

Darüber hinaus könnten auch Updates zu Ghost of Tsushima mit dabei sein. Playstation machte aber nochmals deutlich, dass Fans keinerlei Ankündigung oder Informationen zur kommenden Konsolengeneration erwarten sollten.

Ihr könnt den Stream wie üblich über die bekannten Kanäle via Twitch, Youtube oder Facebook, am kommenden Dienstag 15:00 Uhr verfolgen.

2019’s final episode of State of Play kicks off Tuesday, December 10 at 6:00am Pacific Time: https://t.co/pKfthQiDvh 20+ minutes of news, game reveals, and updates pic.twitter.com/pAQr7ZTHwL

— PlayStation (@PlayStation) December 6, 2019