State of Play – Sonys Livestream heute ab 22 Uhr

Heute findet wieder einmal die State of Play statt, auf der Sony die neusten Updates zu kommenden Spielen aus dem Sack lässt. Der Livestream dazu startet voraussichtlich um 22 Uhr.

Was erwartet uns bei der State of Play?

Sony hat direkt darauf hingewiesen, dass es wohl keine neuen Updates zur nächsten Konsolen-Generation geben wird. Infos dazu können wir wohl erst im nächsten Jahr erwarten. Jedoch ist davon auszugehen, dass wir neue Infos und Einblicke zu The Last of Us: Part II erhalten werden, da erst vor kurzem das Realease-Datum und die Collectors Edition von einem Schweizer Händler geleaked wurden. Auch Infos zum neusten Batman Arkham Teil könnten uns erwarten, nachdem WB Montreal kleine Hinweise auf einen Nachfolger auf Twitter veröffentlichte. Zudem steht der Release vom MediEvil-Remake in den Startlöchern, also wäre es verwunderlich, wenn dazu keine Updates kommen würden. Aber wird es dieses Jahr noch eine große Überraschung von Sony geben? Oder werden sie sich zurückhalten, bis die neue Konsolen-Generation angekündigt wurde.Heute Abend um 22 Uhr werden wir es erfahren. Den Livestream haben wir euch direkt unter dieser News verlinkt.

Quelle: Sony