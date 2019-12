TemTem – Das von Pokémon inspirierte MMO erscheint im kommenden Frühjahr

Ihr habt schon immer von einem vollwertigen Pokémon-MMO geträumt, indem ihr frei eine riesige Welt durchstreifen und “sie alle fangen könnt”? Dann dürfte euch TemTem diesen Traum erfüllen, welches sich aktuell noch bei den spanischen Entwicklern von Crema in Entwicklung befindet. Die Grundprämisse des Spiels dürfte euch bekannt vorkommen: Monster fangen, mit ihnen Kämpfe austragen und eine große Welt erkunden – wie der neueste Trailer noch einmal unterstreicht.

Gotta catch all TemTem!

Pokémon Schild und Schwert sind dieses Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben und haben besonders große Teile der alteingesessenen Fangemeinde enttäuscht. Denn schließlich lässt sich mit der Grundidee, Monster zu sammeln und sich mit ihnen durch eine Welt zu prügeln, so viel mehr anstellen. Mit TemTem haben sich die Entwickler von Crema, eben das vorgenommen und arbeiten aktuell an einem Massively Multiplayer Online-Spiel, welches stark an einen Pokémon-Ableger erinnert. Dessen sind sich die spanischen Entwickler durchaus bewusst, sodass sie den Vergleich nicht scheuen. Ganz im Gegenteil, auf der Steam Store Seite von TemTem, wird es sogar offen als “massively multiplayer creature-collection adventure inspired by Pokemon” beschrieben. Ist TemTem also nur ein einfacher Pokémon-Klon?

Dank der MMO-Struktur könnten sich die alternativen Taschenmonster durchaus eine eigene Identität erarbeiten. Immerhin klingt der Ansatz mit eurem Team, sechs große Inseln frei zu erkunden und dabei auf Gleichgesinnte zu treffen, nach dem feuchten Traum meines jugendlichen Ichs. Offiziell heißt es, dass ihr die gesamte Kampagne des Spiels im Coop spielen, competitive Kämpfe gegen andere Trainer austragen und euer Haus sowie natürlich euren Charakter munter individualisieren könnt.

TemTem wird zunächst am 21. Januar 2020 über den Early Access Service von Steam erscheinen. Kauft ihr das Spiel in dieser frühen Phase, erhaltet ihr Zugang zu den den ersten drei Inseln, könnt 76 TemTems fangen und eine Kampagne durchspielen. Crema plant diese Basis monatlich zu erweitern. Ein Release für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch ist ist zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls angedacht.

Quelle: gamesradar.com