Grand Theft Auto V – Online Modus bekommt den bisher größten Heist

Wer denkt, dass Rockstar Games dem GTA 5 Online Modus keine Beachtung mehr schenkt, liegt falsch. Das Studio hat vor kurzem den bisher größten Heist, den Lost Santos je gesehen hat, angekündigt. Der sogenannte Diamond Casino Heist erscheint am 12. Dezember und soll um einiges komplexer sein als die Überfälle, die wir bisher gesehen haben. Rockstar Games verspricht dabei einen brandneuen Ansatz, was die Raubüberfallstruktur- und Ausführung angeht. Das Ziel ist einfach: Ihr sollt in den Tresorraum des Diamond eindringen, euch das Geld schnappen und an der Duggan-Familie Rache üben.

Wie sieht der Plan aus?

Wie dringt man in das am besten gesicherte Casino ein? Planung und Vorbereitung sind das A und O. Der neue DLC bietet viel mehr Möglichkeiten zur Vorbereitung des Heist’s als das bisher der Fall war. Zudem arbeitet man mit der Familie Cheng zusammen. Der gesamte Raubüberfall samt Vorbereitung soll auf viele verschiedene Wege möglich sein und somit für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Um den Überfall überhaupt planen zu können, müssen die Crew-Anführer eine Retro-Spielhalle erwerben. Dieses Gebäude soll als Dreh- und Angelpunkt der Planung fungieren. Knackt ihr den Tresor?

Prepare yourself for the biggest, most audacious, most complex criminal operation ever to hit Los Santos. The Diamond Casino Heist – coming December 12 to GTA Online.https://t.co/RhqhDXuUC9 pic.twitter.com/PbgOy8fJ3X — Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2019

Quelle: Rockstar Games via Twitter