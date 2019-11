Persona 5 Scramble The Phantom Strikers – Neuer Trailer

Mit Persona 5 Scramble The Phantom Strikers werden PS4 und Nintendo Switch Spieler neues Persona Material bekommen. Jetzt gibt es einen neuen Ann Takamaki Trailer.

Neue Persona 5 Scramble The Phantom Strikers Trailer

Die Musou Profis von Omega Force arbeiten zusammen mit Atlus an einem Hack und Slash um Joker und die Phantom Thieves. Anders als der fünfte Teil der RPG Reihe, soll dieser Titel auch für die Switch erscheinen.

In diversen Trailern haben wir bereits einige der Phantom Thieves zu sehen bekommen. Jetzt gibt es einen neuen Trailer der uns Panther, Ann Takamaki, vorstellt.

Auch wenn es sich bei dem Hack and Slash nicht um einen vollwertigen Titel in der beliebten RPG Reihe handelt, hat man sich trotzdem die Mühe gemacht eine vollwertige Story einzubinden.

Man darf sich also mit Sicherheit auf ein tolles Spin Off freuen, ähnlich der Fighting oder Dancing Games. Erscheinen wir das Spiel in Japan am 20. Februar. Wann es dann auch im Rest der Welt erscheint wurde noch nicht angekündigt.

Persona 5 [PS4] Persona 5 feiert endlich die Rückkehr der abgedrehten J-RPG-Reihe in Deutschland!

Die wunderschöne Collector's Edition lässt Sammler-Herzen höher schlagen

Viele Stunden abgedrehtes Spielvergnügen mit fantastischen Abenteuern und übersinnlichen Kräften

Führ das aufregende Doppelleben der Phantomdiebe, fasst euch ein Herz und reißt der Gesellschaft die Maske vom Gesicht!

Quelle: atlustube via Youtube