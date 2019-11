Epic Games Store – Rayman Legends derzeit kostenlos

Wie jede Woche verschenkt auch aktuell Entwickler Epic Games einen kostenfreien Spieletitel auf der hauseigenen Vertriebsplattform.

Rayman Legends ab sofort kostenfrei

Nachdem der Strategie-Titel Bad North an Kunden in der vergangenen Woche im Epic Games Store verschenkt wurde, dürfen sich Account-Inhaber nun über den nächsten Top-Titel freuen. So steht euch ab sofort Rayman Legends vollkommen kostenfrei zum Download bereit. In dem Jump’n’Run-Hit schlüpft ihr in die Haut von Rayman, Globox und co., um euch durch die einzigartigen, bunten Level zu kämpfen. Als besonderes Schmankerl dienen hier die speziellen Rhythmus-Abschnitte, in welchen ihr euch im Takt der Musik einen Weg durch die zauberhaften Umgebung bannt. Rayman Legends steht euch noch bis zum 6. Dezember zum Download bereit. Danach könnt ihr euch den Indie-Titel Jotun kostenfrei herunterladen.

Quelle: Epic Games Store