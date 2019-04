Persona 5 Scramble The Phantom Strikers – Neues Spin Off angekündigt

Persona 5 S wurde enthüllt und es ist in der Tat auch für die Switch angekündigt. Persona 5 Scramble The Phantom Strikers ist aber nicht was viele dachten.

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers enthüllt

Am Ende des Live P-Sound Konzerts war es soweit und P5S wurde enthüllt. Nach endlosen Spekulationen darüber, ob es sich dabei um einen Switch Release handeln würde, gibt es jetzt Gewissheit. In Zusammenarbeit mit Koei Tecmo und Omega Force hat Atlus ein Action RPG im Musou Stil produziert. Der Titel soll dabei eine eigene völlig neue Story bieten. Ein Releasedatum wurde noch nicht angegeben, jedoch soll der Titel tatsächlich für Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: p5s.jp