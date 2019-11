Sony – Steigt Ex-Ghostwire Director bald ein

Während Bethesdas E3 Show hatte Ikumi Nakamura mit einem sympathisch, witzigem Auftritt das Netz erobert. Jetzt scheint es so, als hätte sie einen neuen Arbeitgeber in Sony gefunden.

Als Shinji Mikami auf Bethesdas E3 Event den neuen Titel Ghostwire ankündigte, dachte erstmal niemand, dass etwas dem Titel die Show stehlen würde. Bis Director Ikumi Nakamura die Bühne betrat.

Nervös und mit witzigen Posen überschattete ihr Auftritt schnell die eigentliche Ankündigung. Die sozialen Netzwerke und Medien waren voll mit Videos und Fotos ihres Auftritts.

Umso überraschender als plötzlich bekannt wurde, dass Nakamura ihren Posten als Director von Ghostwire geräumt hatte. In den Wochen danach machte sie anscheinend eine Rundreise und besuchte dabei einen namhaften Entwickler nach dem anderen.

Auf der waren auch viele Sony Studios und Kojima Productions. Einer von Nakamuras jüngsten Tweets lädt nun allerdings zu Spekulationen ein. Denn in diesem gratuliert sie einem Mitarbeiter von Sony Santa Monica mit dem Zusatz “wir sehen uns nächsten Monat wieder!”.

Natürlich kann es sich dabei um ein reines Treffen unter Kollegen handeln, es könnte aber auch bedeuten, dass Nakamura einen Job bei dem Studio angenommen hat. Bei Treffen mit Cory Barlog hatte sie ja sichtlich Spaß. Man darf gespannt sein was sich daraus ergibt.

Happy birthday Ed-san 🤗 See you again next month! 🤝

— Ikumi Nakamura (@nakamura193) November 28, 2019