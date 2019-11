Warframe Rising Tide – Erstes Empyrean Update bald für PC

Aktuell gibt Digital Extremes richtig Gas. Schon sehr bald, soll mit Warframe Rising Tide der erste Teil des Empyrean Updates erscheinen.

Warframe Rising Tide steht in den Startlöchern

Nachdem diese Woche erst das Update The Old Blood für Konsolen veröffentlicht wurde, steht jetzt schon das nächste Update an. Und damit beginnt Phase 1 des Empyrean Updates.

In der ersten Phase werden Tenno allein oder mit ihrem Clan zusammen, das Dry Dock und den eigentlichen Railjack bauen müssen. Danach geht es darum neben einer Crew auch die Unterstützung von Cephalon Cy zu gewinnen. Cephalon Cy wird dabei etwas Überzeugungsarbeit brauchen, bevor es euch an Bord eures Railjacks unterstützen wird.

Ist dies geschafft, gilt es dann neue Teile für den Railjack zu finden die im All verstreut zu finden sind. Mit diesen verbessert ihr euer Schiff immer weiter. Ebenfalls in diesem Update, wird auch das überarbeitete Liset Modell sein. Dabei bekommen wir auch einen ersten Vorgeschmack auf technische Verbesserungen der Engine.

Euer Orbiter wird dann sogar über offenes Dach verfügen, für eine freien Blick in die die Weiten des Origin Systems. Zusätzlich werden auch die Equinox Antonym und die Cumulus Collection erscheinen, mit neuen Skins, Waffen und mehr.

Quelle: Digital Extremes