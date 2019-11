Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Skylanders Academy – Die komplette Serie (DVD)

Im riesigen Skyland-Universum kämpfen Spyro, Eruptor, Stealth Elf und ihr Team gegen das Böse. Die bunt gemischte Truppe trainiert zusammen mit ihrem Meister Eon an der berühmten Skylander-Akademie. Hier werden sie dazu ausgebildet, den Frieden in ihrer Heimat zu wahren und das Universum vor fiesen Schurken zu beschützen.

Für alle Videospiel-Fans und Merch-Sammler der Marke SKYLANDERS erscheint nun erstmals die komplette Serie „Skylanders Academy“ auf DVD und als Download.

© 2019 Universum Film GmbH / Release erfolgte am 01. November 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Universum Film zwei Exemplare von Skylanders Academy – Die komplette Serie als DVD.

Gewinner 01-02: je 1x Skylanders Academy – Die komplette Serie (DVD)

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage: Welchen Skylander findest Du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. NAT-Games Redakteure und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 01. Dezember 2019. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findet ihr bei Cookies und Datenschutz.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Universum Film für die Bereitstellung der Preise.