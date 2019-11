Call of Duty: Mobile – Zombies und Controller Unterstützung sind auf dem Weg

Call of Duty: Mobile-Fans aufgepasst! In der kommenden Nacht vom 22. November auf den 23. soll ein umfassendes Update für den mobilen Ballerspaß erscheinen, der gleich zwei der größten Wünsche der jungen Community erfüllen möchte. So werden zum einen Zombies den Weg auf euer Smartphone finden, zum anderen könnt ihr das Call of Duty für unterwegs jetzt endlich mit einem Controller daddeln.

Die Nacht der lebenden Toten

Wie über den offiziellen Call of Duty: Mobile-Account auf reddit just bekannt gegeben wurde, erwartet uns in der kommenden Nacht ein größeres Update für den Shooter. Bei diesem Update handelt es sich allerdings nicht nur um einen Haufen Feinjustierungen oder zwei drei neue Maps, nein, einer der beliebtesten Modi der Call of Duty Geschichte, feiert sein Debüt auf dem Smartphone: Der Zombie Modus. Wie genau dieser aussehen wird, beziehungsweise an welchem Teil der Reihe sich die mobile Umsetzung orientiert ist noch unklar, allerdings müsst ihr nur noch bis morgen früh warten, um das herauszufinden. Neben dem Zombie-Modus, hat das Update allerdings tatsächlich noch einige neue Karten für den Multiplayer-Modus parat und ein Option, die viele zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vermissten. Eine umfassende Controller Unterstützung soll mit diesem Patch eingepflegt werden, sowohl für iOS-, als auch für Android-Smartphones.

Das Update soll am 23. November um 6:00 morgens offiziell zum Download verfügbar sein. Des Weiteren steht wohl ein Battle Pass in den Startlöchern, der am 25. November erscheinen soll. Leider fehlen uns dazu bislang noch die Details.

Quelle: reddit.com