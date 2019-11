Red Dead Redemption 2 – 4K-Trailer macht Lust auf kommenden PC Release

Rockstar Games hat, passend zum näher rückenden Release der PC Fassung von Red Dead Redemption 2 am 5. November, einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Wieder einmal präsentieren euch die Entwickler die wunderschöne Western Welt im atemberaubendem 4K Format.

Gamer PC’s kommen auf ihre Kosten

Nachdem die PC-Community monatelang auf eine Ankündigung warten musste, war es dann diesen Oktober endlich soweit: Die PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 wurde offiziell angekündigt. Wie gewohnt erwartet euch inhaltlich das gesamte Spielerlebnis der Konsolen-Varianten in technischer Perfektion – einen potenten Rechner vorausgesetzt. Der neue Trailer zum Western Open World Spiel demonstriert eindrucksvoll was euch auf dem PC erwarten kann. Wie von Rockstar angekündigt, werden 4K Auflösung, HDR, Multi-Monitoring und 60 fps unterstützt und die gesammte Texturenpalette aufpoliert. Und obwohl der Rockstar Games Titel mit 150 GB Speicheranforderung ein ordentlicher Brocken ist, wird die maximale Nutzung all dieser Features vergleichsweise wenig Rechenpower benötigen. Die genauen Systemanforderungen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Red Dead Redemption 2 wird am 5. November 2019 für den PC erscheinen und zunächst über den hauseigenen Rockstar Laucher und den Epic Games Store verfügbar sein. Eine Steam Umsetztung ist im Dezember geplant. Zusätzlich wird es im November noch einen Release auf Google Stadia geben.

Quelle: Rockstar Games (via Youtube – Video)