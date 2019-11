Apex Legends – Respawn kündigt zeitbegrenzten Duo-Modus an

Endlich implementieren die Entwickler von Respawn Entertainment einen Duo-Modus in ihren Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Allerdings soll dieser Modus nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sein.

Going on a Date in Apex Legends

Via Twitter gaben die Entwickler gestern offiziell bekannt, dass Apex Legends ab den 5. November einen Duo-Modus erhalten wird. Wie der Name schon vermuten lässt schnappt ihr euch in diesem Modus eure/n BFF und tretet als Zweier-Team gegen andere Paare an, um siegreich die Arena zu verlassen. Allerdings soll der Modus nur für eine bestimmte Zeit verfügbar sein. Wann genau er wieder aus dem Spiel genommen wird, lässt Respawn noch offen.

Insgesamt dürfte sich die Community über die generelle Einführung eines Duo-Modus freuen, schließlich war dieser einer der meißt gewünschten Modi überhaupt. Und obwohl er nur zeitbegrenztverfügbar sein wird, signalisiert er die Bereitschaft Respawns, an weiteren „Off-Meta Modi” zu arbeiten. Grundlegend hatten die Entwickler ursprünglich gesagt, dass ihre Spielidee auf einem Drei-Spieler Setup fußt und die Legenden dementsprechend designed werden, sodass andere Modi nicht in Frage kommen würden.

Aktuell habt ihr noch die Möglichkeit ins Halloween Event Shadowfall rein zu schnuppern. Das schaurige Event wird bis zum Erscheinen des Duo Modus am 5. November andauern.

Starting next week, for a limited time, it takes ✌. Dive in to Duos 11/5. pic.twitter.com/uJkk7txcNE — Apex Legends (@PlayApex) October 30, 2019

Quelle: twitter.com