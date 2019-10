Red Dead Redemption 2 – PC Release angekündigt

Nachdem Konsolen Cowboys schon lange die Weiten von Red Dead Redemption 2 erkunden konnten, folgen jetzt PC Spieler.

Red Dead Redemption 2 erscheint für PC

Dass es kommen wird war ja klar, die Frage war nur wann. Jetzt ist es endlich soweit und Rockstar Games hat den PC Release für ihr Cowboy Epos angekündigt. Und solange müssen Keyboard Cowboys auch gar nicht mehr warten.

Allerdings werdet ihr euch hierfür mit einem weiteren Launcher abfinden müssen, denn ihr werdet den erst kürzlich geschaffenen Rockstar Games Launcher nutzen müssen. Hier werdet ihr ab dem 9. Oktober 17:00 Uhr eure Vorbestellungen abgeben können.

Bis zum 22. Oktober läuft zudem eine Aktion bei der ihr zwei Rockstar Titel gratis erhaltet, wenn ihr RDR 2 vorbestellt. Vorbesteller erhalten zudem automatisch ein kostenfreies Upgrade auf die Premium Edition.

Erscheinen soll die PC Version dann final am 5. November exklusiv über den Rockstar Launcher. Mit an Bord technische Verbesserungen, neue Bounty Hunt Missionen, Gang Verstecke, Waffen und mehr. Macht euch also bereit für das Wild West Epos der GTA Macher und sattelt euer Pferd. Der Wilde Westen wartet schon auf euch.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) October 4, 2019





Quelle: @RockstarGames via Twitter