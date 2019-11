Destiny 2 – Pinnacle Gear soll leichter zugänglich gemacht werden

Bungie plant einen Hotfix für ihr Flagschiff Destiny 2, der den Weg zum höchsten Powerlevel leichter gestalten soll. Damit einhergehend gestehen sich die Entwickler ein, dass der bisherige Grind zu schwermütig und eine Änderung des aktuellen Systems bitter nötig ist.

It’s over 9000!

In der jüngsten Ausgabe ihres hausinternen Update-Formats “This Week at Bungie” haben die Destiny 2 Entwickler einen Hoffix für die kommende Woche angekündigt. Der zentrale Punkt dieses Hotfixes ist das sogenannte Pinnacle Gear, welches die mächtigste und seltenste Ausrüstungsform für aufstrebende Hüter darstellt. Nur mithilfe dieser Ausrüstung könnt ihr das Powerlevel von 950 überschreiten. Bislang gestaltete sich dieser Vorgang sehr mühselig. Als Spieler habt ihr nämlich im Grunde nur durch den Raid Zugang zu dieser Rüstungsart und bislang gab das heiß ersehnte Loot gerade mal einen Punkt auf dem Weg zum höchstmöglichen Level von 960. Das soll sich ab nächster Woche ändern. Pinnacle Gear wird auch dann zwei Punkte auf eurem Powerlevel Konto gutschreiben und den Grind stark verkürzen. Darüber hinaus werdet ihr nach dem Hotfix nur noch vier Slots mit Pinnacle Gear ausstatten müssen, um über ein Powerlevel von 950 zu kommen.

Beliebte Waffen sollen öfter droppen

Bungie möchte sich mit dem Hotfix auch um die aktuelle Season of the Undying kümmern, genauer gesagt um die speziellen Waffen, die ihr im Rahmen der Saison erhalten könnt. Bislang könnt ihr diese vorrangig durch das Aufleveln eures Battle Pass’ sammeln. Klar, es gibt sie theoretisch auch als Drop bei Strikes, Gambit und co., aber die Chancen darauf sind sehr gering. Nach dem Update werden genau diese Waffen zusätzlich durch das Abschließen der Vox Offensive erhältlich sein. Damit erhöhen sich eure Chancen drastisch, eine dieser Raritäten mit einer perfekten Stat-verteilung zu ergattern.

Der Hotfix 2.6.1.1 wird am 7. November online gehen.

