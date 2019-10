Apex Legends – Großes Halloween Event geleaked

Es sieht ganz danach aus als würden die Entwickler von Respawn ein umfassendes Halloween Event für Apex Legends planen. Dataminer konnten diesbezüglich in den letzten Tagen den ein oder anderen Hinweis ans Tageslicht bringen.

Fight or Fright in Apex Legends

Der Grusel-Monat Oktober hat begonnen und damit auch die 3. Season des beliebten Battle Royale Shooters. Doch abseits der vielen neuen Inhalte dürstet es Teilen der Playerbase nach mehr, insbesondere zum Thema Halloween. Gut also das mit Shrugtal, seines Zeichens bekannter Dataminer und Leaker, ein Profi an der Sache dran ist und schon einige Details zum Halloween Event ausgegraben hat. Dieses soll laut seinen Recherchen Fight or Fright heißen und unter anderem einen neuen Modus namens Shadowfall beinhalten. Fight or Fright scheint dabei auf der alten Kings Canyon Karte stattzu­finden, die anlässlich des unheimlichen Festtages gruseliger gestaltet sein soll.

Doch was ist Shadowfall? Den Quellen zufolge handelt es sich dabei um einen Singleplayer Modus, indem tote Spieler als Zombies zurück­kehren und selbst die Lootboxen infiziert sind. Ziel des Modus soll das Erreichen eines rettenden Evakuierungs Schiffs sein. Beweis für diesen Leak sollen unter anderen Animationen und 3D Modelle von Zombies und anderen Monstern sein die Shrugtal in den Ordnern gefunden hat. Glaubt ihr nicht? Nun der Dataminer hat sogar einen kleinen “Promo Trailer” ausgegraben, der einige der erwähnten Elemente des Shadowfall Modus zeigt.

Da Halloween nicht mehr weit entfernt ist dürfte damit an rechnen sein, dass Respawn das Event bald offiziell ankündigt.

Forgot to look in the videos folder 🙂 pic.twitter.com/4mgQ3DBYgy — Shrugtal (@shrugtal) October 2, 2019

Quelle: twitter.com