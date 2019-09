Apex Legends – Season 03 Launch-Trailer zeigt neue Map

Apex Legends Season 03: Meltdown startet nächste Woche und geht scheinbar nicht nur mit einem brandneuen Charakter live. Dem Lauch-Trailer zu Folge soll es auch eine frische Map geben auf der ihr euch austoben könnt.

Apex Legends at the World’s Edge

Mit der nächsten Season kommt einiges an neuen Inhalten auf euch zu. Neben Hacker-Legende Crypto bekommt der erfolgreiche Battle Royale-Shooter auch die Karte World’s Edge spendiert. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich um ein Gebiet in dem geschmolzene Hitze auf chemisches Eis trifft. Das klingt nicht nur recht facettenreich, das schaut auch im Bildmaterial des Lauch-Trailers genauso aus. Von eingefrorenen Stadtgebäuden über Lava-Felder, bis hin zu Geysiren, scheint die Karte ein abwechslungsreiches Terrain zu bieten. Sagt also auf Wiedersehen zum Planeten Solace und dem Kings Canyon. World’ End befindet sich nämlich auf einem anderen Planeten des Apex Universums, Talon.

Besonderes Detail am Ende des Trailers: Ein Zug der durch die tiefgefrorene Stadtmitte rast. Ob dieser nur zur Deko die Welt von Eis und Feuer durchstreift oder euch als Spieler eventuell von A nach B transportieren kann bleibt noch abzuwarten. Interessant wäre eine solche Art der Fortbewegung definitiv, ganz zu schweigen von der Möglichkeit filmische Feuergefechte im fahrenden Zug abzuhalten.

Apex Season 03: Meltdown geht am 01.Oktober an den Start.

