Apex Legends – Neuer Charakter offiziell bestätigt

Respawn Entertainment hat mit Crypto ihren neuesten Charakter für den Battle Royale Knüller Apex Legends vorgestellt. Damit beenden die Entwickler die Munkelei um die mysteriöse Legende, die sie selbst angezettelt hatten indem sie Hinweise im Spiel verstreut hatten.

Hackerman in Apex Legends

Gut gespielt Respawn! Im Verlauf der Woche hatten die Entwickler des Battle Royale Shooters, ihren neuen Charakter bereits heimlich ins Spiel eingebaut. An einer bestimmten Stelle der Karte konnte man Crypto dabei erwischen, wie er seiner Lieblingsmachenschaft, dem Hacken nach geht. Als er den Spieler bemerkt, bricht er den Hackvorgang ab und flieht aus dem Raum. Nach der Skriptsequenz ist Crypto verschwunden. Jetzt wurde ein offizieller Origin Trailer veröffentlicht, der den Charakter nicht nur bestätigt sondern auch gleich mit einer Hintergrundstory versorgt.

Das Bildmaterial im Comic Stil, skizziert eine recht bekannte Grundgeschichte. Crypto sucht, in Manier einer Cat Woman, nach einer Chance für ein neues Leben und macht sich so zur Zielscheibe für eine ominöse Organisation. Diese scheint ihm den vermeintlichen Mord seiner Freundin anzuhängen, schickt Handlanger zu seiner Wohnung und zwingt Crypto zu Flucht bzw. zum Untertauchen. Während seiner Flucht zückt die zukünftige Legende die ein oder andere technische Spielerei aus dem Hut um seine Verfolger aufzuhalten, die möglicherweise Skills für seine spielbare Version sein werden. Am Ende transformiert er sich düster zum Hackerman himself und schwört die Dinge wieder ins Lot zu rücken.

Crypto wird der insgesamt elfte Charakter für Apex Legends sein. Wir vermuten, dass er zusammen mit der 3. Season am 01.Oktober erscheinen wird.

Quelle: Apex Legends (via Youtube – Video)