Little Town Hero – ZweiTrailer zeigen etwas mehr vom Spiel

Es gibt zwei neue Trailer zu Little Town Hero, dem RPG von Pokémon-Macher Game Freak. Auch Undertale-Entwickler Toby Fox wird am Spiel mitwirken und sich für den Soundtrack verantwortlich zeigen. Ein wenig davon kann man bereits in den Trailern hören, von denen einer jedoch leider nur 30 Sekunden lang läuft.

Nicht besonders viele neue Infos zu Little Town Hero

In 30 Sekunden kann man nicht besonders viel zeigen. So sieht man im ersten Trailer ganz kurz den Kampf gegen ein skurriles Monster, ein paar Dialoge und einige Menüs, dann ist der Trailer auch schon vorbei. Wer das Video Frame für Frame durchgeht, der wird sicher einiges finden, interessanter ist da der zweite Trailer. Dieser beleuchtet vor allem die diversen Charaktere, die ihr im Spiel treffen werdet und ihre Fähigkeiten, wenn sie euch im Kampf beistehen. Am 17. Oktober wird das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Game Freak via Youtube