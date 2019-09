Pokémon – Merchandise-Produktion deutet auf Generation 4-Remakes hin

Pokémon Schwert und Schild sind noch nicht einmal auf dem Markt, da verdichten sich bereits die Gerüchte um neue Spiele. Genauer gesagt geht es um Remakes von Diamant und Perl, welche von vielen Fans gewünscht und sogar fast schon erwartet werden. Gründe für die Spekulationen liefert der Youtuber Pokeshopper und diese sind nicht einmal so sehr an den Haaren herbeigezogen.

Kommen Neuauflagen von Pokémon Diamant und Perl in 2020?

Demnach wurden viele Merchandise-Produkte wieder in Auftrag gegeben, ganz besonders von der vierten Generation. Dazu zählen nicht nur die legendären Taschenmonster wie Palkia und Dialga, sondern auch kleinere Monster wie Pachirisu. Eine Andeutung für Remakes von Gen. 4 ist dies deshalb, weil dasselbe vor dem Release der GO-Spiele passierte. Ende 2016/Anfang 2017 wurde die Produktion von Kanto-Merchandise wiederaufgenommen, kurz darauf wurden Let’s GO Pikachu und Let’s GO Evoli angekündigt. Wir könnten also eventuell bald wieder in die Sinnoh-Region reisen.

Quelle: Pokeshopper via Youtube