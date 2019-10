Batman – Legendärer Sprecher Kevin Conroy kehrt nicht in seine Rolle zurück

WB Montreal, die Macher von Batman Arkham Origins, teasten ja bereits die Ankunft eines neuen Spiel mit der Fledermaus an. Nun verriet, Kevin Conroy, Sprecher von Bruce Wayne in den Arkham-Spielen, aber auch in der legendären Animated Series, dass er bei einem neuen Spiel nicht mit an Bord ist.

Batman in neuem Spiel wohl mit neuer Stimme

Auf die Frage, ob er wieder in seine alte Rolle schlüpfen werde, antwortete er mit einem schlichten “Nein, werde ich nicht.” Den Grund dafür kennt er selbst jedoch nicht. Auch wenn er selbst kein Zocker sei, habe er mit Hilfe vom Rocksteady-Team die Arkham-Spiele durchgespielt und versteht durchaus die Faszination. Über das neue Spiel ist bislang eh nicht so viel bekannt, jetzt stellt sich also auch noch die Frage nach dem Synchronsprecher.

Quelle: Joe