Iron Man VR – Releasetermin bekannt gegeben

Bringt euren 3-Tage-Bart in Form, Marvel’s Iron Man VR hat einen offiziellen Releasetermin erhalten. Ab dem 28. Februar könnt ihr in den berühmten Iron Man Anzug schlüpften und den Himmel unsicher machen.

I am Iron Man

Sony Interactive Entertainment und Camouflaj haben beim Marvel Games Panel auf der New York Comic-Con 2019 den Veröffentlichungstermin von Iron Man VR für Playstation VR bekannt gegeben. Der Flight Simulator der etwas anderen Art soll Ende Februar erscheinen und neben einer Standart Version auch eine Deluxe Edition zum Verkauf anbieten, die spezielle Decor-Rüstungen bereit halten soll. Aber auch Richtung Story wurden einige Details preisgegeben. So wird Tony in dieser Geschichte gegen die Hackerin Ghost antreten, die als klassische Antagonistin des Iron Man-Universums gilt.

In Zusammenarbeit mit einigen Marvel Autoren wollen die Entwickler von Camouflaj, eine ganz eigene Story erschaffen haben. Ghost soll dabei, vom Hass zerfressen, gegen Stark antreten, weil dieser in seiner Vergangenheit als Waffenproduzent viel Leid verursacht hat. Dementsprechend werdet ihr selbst in der Haut von Tony mit eurem alten Ich konfrontiert und müsst euch dem moralischen Dilemma stellen.

Unsere Meinung

Unser Tim hatte ihm Rahmen der gamescom 2019 bereits die Möglichkeit Iron Man VR anzuspielen:

Iron Man VR klingt auf dem Papier schon ganz gut und macht auch teilweise richtig Spaß, jedoch fühlt es sich noch nicht ganz rund an. Die Bewegung ist etwas schwammig und man fühlt sich, als hätte man nicht die Kontrolle über seinen Anzug. Vielleicht legt sich das auch nach längerem spielen und gibt uns dann die volle Iron Man Erfahrung. Bis dahin bleibt abzuwarten wie es sich entwickelt. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das fertige Spiel aussehen wird!

Iron Man VR erscheint am 28.02.19 exklusiv für Playstation VR.

Quelle: PlayStation (via YouTube – Video)