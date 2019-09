Destiny 2 – Spitzenwaffen erhalten in Shadowkeep Nerfs

Der jüngste Blog Post von Entwickler Bungie hat einen finalen Überblick über die Veränderungen und Feinjustierungen gegeben, die euch in der Shadowkeep Erweiterung von Destiny 2 erwarten werden. Unter anderem geht es wohl den bisher stärksten Waffen im Hüter-Arsenal an den Kragen, wenn auch nur indirekt.

Bungie möchte den aktuell besten Waffen in Destiny 2 im Rahmen der Shadowkeep Erweiterung einen Dämpfer verpassen. Allerdings werden dafür nicht die Schießeisen an sich generfed, sondern einzelne Perks, die indirekt für die gute Performance verantwortlich sind. Bestes Beispiel dafür stellt die omnipotente Einsiedlerspinne dar, die momentan als beste und meist genutzte Waffe des Spiels gilt. Wie Direktor Luke Smith in einem früheren Blog Post bereits ansprach, hatten die Entwickler das Potential einiger Waffen unterschätzt. Dank diverser Buffs und Perks sei es so dazu gekommen, das bestimmte Waffen in speziellen Aktivitäten schlichtweg unersetzbar geworden sind. Das hieß bisher, dass Hütern denen eine solche Wunderknarre fehlt, einen enormen Nachteil hatten. Bungie schrieb hierzu:

Legendary weapons have become too powerful overall. In many cases, they even outclass Exotic Primary weapons, so we’re walking them all back a bit. All the way back in original Destiny, we had a perk named Crowd Control, which was Rampage’s predecessor. Crowd Control capped out at a bonus of +15% extra damage. At this point in Destiny 2, Rampage caps out at about +67%. That’s a 447% increase from the original iteration. Legendary damage perks have become so powerful, they simply invalidate non-damage related perks.