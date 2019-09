Civilization VI – September Update führt Battle Royale Modus ein

Ein Battle Royale Modus für Civilization VI? Was zunächst als April Scherz begann ist nun Wirklichkeit geworden. Im Zuge eines größeren Updates wurde in Civ VI ein Battle Royale Modus implementiert, der auf den Namen Red Death hört.

Civilization VI meets Battle Royale

Ihr werdet euch jetzt zu Recht fragen wie sich der omnipräsente Spielmodus in einem Aufbaustrategie Spiel umsetzen lässt. Die Antwort darauf erscheint vielversprechend. Im Red Death tretet ihr gegen 12 Kontrahenten an, die sich darum streiten den letzten Platz auf einem Raumschiff zu ergattern, welches die post-apokalyptische Erde hinter sich lässt. Dabei könnt ihr euch für eine von acht speziellen Nationen entscheiden. Jede dieser Fraktionen ist an die apokalyptischen Umstände angepasst und bringt individuelle Vorteile mit sich. In der Praxis soll euch nicht die gesamte Spieltiefe einer gewöhnlichen Runde Civ erwarten, was meiner Meinung passend ist, sonst würde eine “kurze” Runde Red Death schnell mal einen ganzen Nachmittag andauern.

April, April

Doch wie ist die Idee eines Battle Royale Modus in Civilization VI entstanden? Tatsächlich hatte der Multiplayer Engineering Lead Bradley Olson den Modus heimlich im Rahmen eines April Scherzes ins Spiel eingebaut. Als er dann seinem ahnungslosen Team letztlich davon erzählte wurde fix eine Proberunde organisiert und konnte scheinbar begeistern. Und schwups wurde aus einem kleinen Witz ein Plan und Red Death erblickte das Licht der Welt.

Der Red Death Modus ist ab sofort kostenlos spielbar, als Teil des September Updates für Civilization VI. Bisher gibt es diesen nur für Besitzer der PC-Version. Ob andere Plattformen Red Death noch nachgeliefert bekommen ist unklar. Ihr kennt Civ VI noch nicht? Dann schaut doch einmal kurz über unseren Test zu Sid Meier’s opulenter Aufbaustrategie.

Sid Meier's Civilization VI - [PC] PC Civilization VI Sid Meier's Civilization VI ist der nächste Teil der preisgekrönten Civilization-Reihe mit fast 33 Millionen verkauften Einheiten weltweit, wovon allein mehr als 8 Millionen auf Civilization V entfallen

Civilization wurde ursprünglich von Spieldesigner-Legende Sid Meier erschaffen und ist ein rundenbasiertes Strategiespiel mit dem Ziel, ein Reich zu errichten, das die Zeit überdauert

Steigen Sie zum Weltherrscher auf, indem Sie eine Zivilisation von der Steinzeit bis ins Informationszeitalter gründen und lenken

Führen Sie Krieg, handeln Sie diplomatisch, fördern Sie Ihre Kultur und begegnen Sie berühmten Anführern der Weltgeschichte auf Ihrem Weg, die größte Zivilisation zu erbauen, die die Welt je gesehen hat

Civilization VI wartet mit neuen Wegen auf, Ihre Welt zu erschließen: Städte breiten sich jetzt über die Karte aus, die aktive Erforschung von Technologien und Kultur macht neue Potenziale nutzbar und rivalisierende Anführer verfolgen ihren historischen Eigenschaften entsprechend eigene Agendas im Wettrennen der fünf Möglichkeiten, wie Sie in diesem Spiel den Sieg erringen können

