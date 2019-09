Nioh 2 – TGS-Trailer kündigt Release im Frühjahr 2020 an

Auf der Tokio Game Show 2019 wurde heute ein neuer Trailer zum Action Rollenspiel Nioh 2 veröffentlicht, der ein ungefähres Release-Datum bekannt gibt. Anfang 2020 wird es soweit sein, ein konkretes Datum soll noch nachgelegt werden.

Surreale Monster Action im neuen Nioh 2-Trailer

Abseits der Release Ankündigung zeigt euch das frische Bildmaterial blutige Gameplay Szenen, abgefahrene Bossgegner und gewährt Einblicke in die Story von Nioh 2. Unter anderem lernt ihr einige neue neue Charaktere kennen, die allesamt mit einem eigenen Guardian Spirit ausgestattet sind, darunter ein Wolf mit Augenklappe bis zu einem Kitsune. Stichwort Wolf mit Augenklappe, sowohl das Charakter als auch das Gegner Design erscheinen absolut over the top. Besonders die gezeigten Bossgegner sind kaum mit Worten zu beschreiben und muten schon in dem wenigen Gameplay Material bockschwer an.

Die Entwickler von Koei Tecmo stellten im Rahmen der Vorstellung noch einige Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger klar. So sei Nioh 2 eine konsequente Weiterentwicklung, welche keine drastischen Neuerungen einführen möchte. Am Schwierigkeitsgrad wird sich demnach ebenfalls nichts ändern. Also ist davon auszugehen das euch erneut eine fordernde Reise durch die tückische Sengoku-Zeit Japans erwartet – “Masocore” wie es die Entwickler nennen.

Nioh 2 wird im ersten Quartal 2020 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ein genaueres Datum werden die Entwickler noch bekannt geben, wenn der Launch näher rückt.

Quelle: Boss Fight Database (via Youtube – Video)