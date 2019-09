Death Stranding – 49 Minuten Gameplay auf der Tokio Game Show 2019

Euch geht es wie Death Stranding Entwickler Hideo Kojima und ihr habt noch keinen blassen Schimmer worum genau es in seinem Spiel geht? Dann könntet ihr eventuell nach der diesjährigen Tokio Game Show schlauer sein.

Stolze 49 Minuten Death Stranding

Wohl kaum ein AAA-Titel der letzten Zeit wirft in der Gamerschaft soviele Fragezeichen auf wie Death Stranding. Kaum jemand wagt es bisher zu vermuten, was genau der Inhalt des scheinbar konfusen “Postboten-Simulators” sein könnte. Unter diesen Menschen befindet sich auch Kojima selbst der erst kürzlich in einem Interview angab nicht so ganz genau zu wissen was sein neuestes Projekt überhaupt sein soll. In diesem Sinne hat er sich hingesetzt und ein ausführliches Gameplay Video für die TGS vorbereitet. Das Ganze wird heute morgen ab 18:30 deutscher Zeit vom Game Director persönlich enthüllt. Mögliche Spoiler wurden bewusst aus der Demo entfernt.

Darüber hinaus soll am 14. September eine zweite Präsentation folgen, bei der Kojima ebenfalls anwesend sein wird. Diese soll eine knappe halbe Stunde andauern, wobei wir noch nicht wissen was es in dieser Vorstellung zu sehen gibt. Noch mehr Spielszenen? Wir bleiben gespannt und sind gespannt was uns heute in den satten 49 Minuten Gameplay erwartet. Hoffentlich ist das Thema Death Stranding anschließend besser zu verstehen. Schließlich dürfte diese Präsentation die Letzte vor Release des Action Adventures sein welches schon in Kürze, am 8. November 2019, exklusiv für Playstation 4 erscheint.

Tomorrow I’ll show you the 1st 1/3 of the game mission for everyone to understand the basic flow of DS. Since we can’t fail the demonstration and it’s hard to keep the online network st the stage will show you the 49 min long footage. To avoid spoiler I’ve edited the map & items. pic.twitter.com/XUjvfrJ9Ij — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 11, 2019

Quelle: twitter.com