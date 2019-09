Angeschaut: Caliber (gamescom 2019)

Eigentlich kennt man Wargaming von Titeln wie World of Tanks oder World of Warplanes. Nun geht der weißrussische Entwickler neue Wege und bringt mit Caliber in naher Zukunft einen 3rd-Person-Taktikshooter auf den Markt. Wir haben uns mit Aleksandr Zezulin, R&D Operations Director bei Wargaming, über den neuen Titel unterhalten.

Neues Spiel von Wargaming in der Vorschau

Caliber soll schon bald als Free-to-Play-Titel erscheinen. Wie schon in den anderen Wargaming-Titeln, wird sich der Shooter über Ingamekäufe finanzieren – Fans des Entwicklers kennen das System. Anders als bei World of Tanks/Warships/Planes geht es in Caliber völlig fahrzeugfrei zu. Uns erwartet ein knallharter Taktikshooter, in dem wir im Squad vorgehen müssen, um die KI-Feinde zu erledigen. Dabei schlüpfen wir in die Rollen verschiedener Operatoren, die real existierenden Sondereinheiten aus dem weltweiten Militär nachempfunden sind. Die Entwickler betonen dabei, dass ihnen der Realismus hier besonders am Herzen liegt. Wunsch vom Entwickler ist es zudem, irgendwann auch eine Konsolenversion zu veröffentlichen. Ob es jemals dazu kommt, hängt ein bisschen vom PC-Erfolg des Spieles in Europa ab. In Weißrussland testet man das Spiel aktuell bereits ausführlich auf öffentlichen Servern.