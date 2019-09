Borderlands 2 VR – PC-Fassung angekündigt

Nachdem Borderlands 2 VR bereits auf der Playstation 4 erschienen ist, wuchs die Hoffnung der PC-Gemeinde, dass auch sie in den Genuss eines virtuellen Pandoras kommen würden. Jetzt ist es offiziell ein Trailer bestätigt die Veröffentlichung der PC-Fassung im Herbst diesen Jahres.

Borderlands 2 VR = Bad Ass Mega Fun

Neben all den Inhalten und DLC’s des Old School Borderlands 2, soll die VR Variante mit einigen neuen Features aufwarten, die einen erneuten Kauf rechtfertigen. Unter anderem wird es eine Slow-Motion Fähigkeit geben die den bezeichnenden Namen “Bad Ass Mega Fun Time” trägt – ich denke mehr braucht man dazu nicht sagen. Die allgemeine Fortbewegung scheint über ein Teleport-System geregelt zu sein, wie man es bereits aus anderen Virtual Reality Shootern wie zum Beispiel Doom kennt. Zum Stichwort Multiplayer wird leider keine Aussage getroffen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass Borderlands 2 VR wie schon auf der Playstation 4 nur im Singleplayer spielbar sein wird. Ich vermute allerdings, dass man auf dem virtuellen Pandora auch als einsamer Kammer-Jäger so einigen Spaß haben kann.

Quelle: Gearbox Official (via YouTube – Video)