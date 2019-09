Bulletstorm: Duke of Switch Edition – Überraschende Veröffentlichung

Eine gute Woche für die Switch! Nachdem bereits einige Portierungen für die Hybridkonsole von Nintendo angekündigt wurden, gab es jetzt auch noch einen Überraschungsrelease. Bulletstorm: Duke of Switch Edition ist seit gestern im eShop für knapp 30 € zu haben.

Der Duke kommt auf die Switch

Die Bulletstorm: Duke of Switch Edition ist von People Can Fly und Gearbox Publishing auf Nintendo Switch veröffentlicht worden. Wie der Name schon vermuten lässt bietet euch diese spezielle Version des überzeichneten Ballerspektakels die Möglichkeit als Duke Nukem höchstselbst zu daddeln. Eine absolut passende Kooperation, schließlich ist Bulletstorm für seinen krassen Humor und eine „angepasste” Gewalt­darstellung bekannt. Neben der Duke Nukem Option beinhaltet die Switch Version alle Inhalte des “Full Clip” Updates von 2017.

“Bulletstorm ist ein brachialer Shooter, den man unbedingt als Genre-Fan gespielt haben muss. Das Skillsystem macht das Gameplay auf die eigene Art und Weise spannend und dank des grandiosen Leveldesigns gibt es eine krasse Abwechslung. Doch auch wenn das Spiel eine Menge Spaß macht und frischen Wind ins Genre brachte, sind 60€ für ein Remaster extrem viel. Die Tatsache, dass es nur ein paar neue Grafiken gibt und alle Inhalte zusammengefasst wurden, reichen meiner Meinung nicht dafür aus, erneut so viel Geld auf den Tresen zu legen. Dazu kommt, dass man den Duke extra bezahlen muss und die Story nach etwa zehn Stunden auch schon wieder vorbei ist. Hier hätten es maximal 40€ auch getan – dann aber mit Duke Nukem! Ich hoffe noch immer auf einen Nachfolger, der mit neuen Skillideen erneut für Aufsehen sorgen könnte”, schrieb Tobias in unserem Test der Bulletstorm: Full Clip Edition.

Im April 2017 ist die Bulletstorm: Full Clip Edition bereits für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen.

Quelle: Gearbox Official (via YouTube – Video)