Halo Infinite – Live-Service und Mikrotransaktionen bestätigt

Halo Infinite Entwickler 343 Industries hat im Rahmen einer Stellenausschreibung bekannt gegeben, dass der Microsoft Shooter als Live-Service-Spiel umgesetzt werden soll, mitsamt Mikrotransaktionen.

Halo Infinite sucht einen „Live Design Lead”

Microsoft ist auf der Suche nach einem “Live Design Lead” der Halo Infinite noch lange nach Erscheinung interessant und motivierend halten soll. Nach anderen Live-Service-Spielen zu urteilen, erwarten euch also regelmäßige Updates, irgendeine Art von Fortschrittsystem und natürlich Mikrotransaktionen. Konkreter verlangt die Job Announce, dass eine „AAA Player Investment Experience” geschaffen werden soll, die es den Fans ermöglicht, ihrer Begeisterung für das Franchise Ausdruck zu verleihen. Das soll sich natürlich nicht nur auf Mikrotransaktionen beschränken, aber sie werden eine wichtige, wenn auch nur kosmetische, Rolle spielen.

Bevor sich euch jetzt alle Nackenhaare sträuben, gibt die Beschreibung der Stelle als Live Design Leader ein wenig Entwarnung. So ist es Microsoft sehr wichtig, dass der Spieler immer an erster Stelle zu stehen hat. Inwiefern diese Aussage zu werten ist bleibt jedem selbst überlassen, aber immerhin das Vorhaben besteht. Was meint ihr dazu? Braucht Halo Infinite das Korsett eines Live-Service-Spiels? Halo 3 war seinerzeit für mich persönlich ein Spiel , das mich Jahre beschäftigt hat, ganz ohne live-Service. Allerdings muss man sich eventuell im Jahre 2019 eingestehen, dass das einfach ein anderer Zeitgeist war.

Halo: Infinite erscheint Ende 2020, zusammen mit der Xbox Scarlett.

Quelle: microsoft.com