Pokémon Schwert und Schild – Informationsflut zu den kommenden Editionen

The Pokémon Company hat in den vergangenen zwei Tagen massig neue Informationen zu Pokémon Schwert und Schild raus gehauen. Unter anderem wissen wir jetzt mehr über den Online Multiplayer, Dynamax-Attacken, Söldner Pokémon und neue Items.

Endlich wurden Details zur Multiplayer Komponente von Schwert und Schild bekannt. Im sogenannten Pokémon Battle Stadium werdet ihr die Möglichkeit erhalten online gegen andere Trainer anzutreten. Dabei stehen unter anderem Einzel- und Doppel Kämpfe zur Verfügung, sowie ein kompletter Ranglisten Modus. Die Pokémon Company fasst dies wie folgt zusammen:

“Im Kampf-Stadion können Pokémon-Trainer an Rangkämpfen teilnehmen, bei denen sie sich gegen andere Spieler aus aller Welt und ihre Kampfteams durchsetzen müssen. Trainer treten gegen Kontrahenten mit einem vergleichbaren Rang an und erhalten abhängig vom Ausgang eines Kampfes Punkte. Jeder Rang in den Rangkämpfen gehört zu einer bestimmten Klasse. Sammelt ein Spieler ausreichend Punkte, steigt er im Rang auf. Trainer können ihren eigenen Rang im Kampf-Stadion überprüfen. Außerdem können sie über die Smartphone-Version von Pokémon Home sehen, wie sich alle Teilnehmer eines Turniers geschlagen haben. Bei Zwanglosen Kämpfen sind Sieg oder Niederlage nicht entscheidend. Im Fokus steht, ein besserer Trainer zu werden. Außerdem können Trainer in Zwanglosen Kämpfen Legendäre und Mysteriöse Pokémon einsetzen, die nicht für Rangkämpfe zugelassen sind.

Mithilfe von neuen Funktionen wie Online-Turniere und Leihteams können sich Spieler auf unterschiedliche Art und Weise miteinander verbinden:

Offizielle Turniere: Trainer erwarten besondere Kämpfe mit unterschiedlichen Regeln und Einschränkungen

Freundesturniere: Spieler können entweder an Turnieren anderer Trainer teilnehmen oder selbst eins ausrichten. Die Regeln des Freundesturniers legt der Veranstalter persönlich fest.

Trainer können sich Kampfteams – sogenannte Leihteams – ausleihen, indem sie eine der online zu findenden IDs eingeben oder selbst Kampfteams erstellen und sie in Form von Leihteams anderen Trainern aus aller Welt zur Verfügung stellen. Jeder Spieler kann sich bis zu fünf Teams gleichzeitig ausleihen und sie sogar in Rangkämpfen einsetzen.”