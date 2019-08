The Witcher 3 – Henry Cavill dank Mod schon jetzt als Hexer zu sehen

Wie die meisten von euch schon wissen dürften, wird Henry Cavill Hexer Geralt in der kommenden Netflix Serie “The Witcher” verkörpern. Letzten Monat gab uns der offizielle Trailer zur neuen Serie einen ersten Eindruck davon welche Figur Cavill in der Rolle des Hexers von Riva abgibt. Dank einer Mod für die PC Version von The Witcher 3 muss das allerdings nicht alleine ausreichen.

Die von Adnan 4444 auf NexusMod erstellte Mod tauscht Geralts gewöhnliches Gesicht mit einem Nachbild von Henry Cavill aus. In der Beschreibung der Mod steht außerdem noch geschrieben, dass sich die Mod mit der Zeit entwickeln möchte und unterschiedliche Cavill Variationen erstellen will, in allen Formen und Farben. Zunächst war jedoch der Plan gewesen den britischen Darsteller möglichst nah am Bildmaterial des “The Witcher” Netflix Trailer zu gestalten.

Lustigerweise meldete sich gestern gerade derjenige zu Wort der Geralt in der Spielereihe seine Stimme verleiht. Doug Cockle reagierte in seiner unnachahmlichen Art mit einem kurzen Tweet auf die Mod:

Let's just get this straight… I don't give a rats hairy buttocks about the Henry Cavill face mod on game Geralt. They left my glorious performance captured biceps and pecs alone thank goodness and that's all I care about. 😆 @HenryCavillNews #witcher https://t.co/VLjdq50hpW

— Doug Cockle 🐺⚔️🧸 (@DCockle) August 15, 2019