Borderlands 3 – Neuer Trailer macht Lust auf MEHR!

Borderlands 3 erscheint in weniger als einem Monat und Fans der Reihe sitzen schon längst im schier unaufhaltsamen Hypetrain. Für alle Zweifler hat Gearbox jetzt noch einmal einen Trailer veröffentlicht, der einfach nur Laune macht und dazu noch eine kleine Überraschung enthält.

The Borderlands are yours

Ganz nach diesem Motto präsentiert euch der knatschbunte und actionreiche Trailer einen guten Gesamteindruck von dem was euch in Borderlands 3 erwarten wird. Total überzeichnete Antagonisten, schräger Humor, krasse Action ohne Ende und Waffen in Hülle und Fülle. Von Kreissägen-Gewehren über Säurebombenwerfer, das Shooterhöschen wird bei diesen Bildern feucht. Hinzu kommen noch Fahrzeug-Schlachten im Stile eines Mad Max und gigantische Monster, die scheinbar auch in größerer Anzahl als zuvor auf euch warten.

Während ihr euch vom fetzigen Soundtrack und dem schnell geschnittenen Actiongewitter berieseln lasst, lässt Gearbox eine kleine Überraschung durchs Bild huschen: Zer0, spielbarer Kammerjäger aus Borderlands 2, taucht für einen keinem Moment auf. Aber diesmal nicht als Freund. In der Szene ab Minute 1:27 geht Zer0 mit erhobenen Schwert auf Rhys zu, dem CEO der Waffenfrima Atlas. Interessant ist dabei, dass Zer0 Kleidung des konkurrierenden Waffenlieferanten Maliwan trägt. Aber genug geredet schaut euch das Spektakel am Besten selbst einmal an.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition [PlayStation 4] Die Super Deluxe Edition enthält ein Steelbook, den Season Pass und Deluxe-Bonusinhalte.

Season Pass: 4 Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Storys, Missionen und Herausforderungen

Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod

Deluxe-Bonusinhalte: Retro-, Neon- und Gearbox-Kosmetik-Pack

Spielzeugkiste-Waffen-Pack, Anwendbare EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

