TUBBZ – Numskull Designs bringt Cosplay Enten

Numskull Designs bieten drehen aktuell richtig auf. Neben Merch, Mini Retro Arcades und Publishing, gibt es jetzt auch TUBBZ, Cosplay Badeenten.

Numskull enthüllt neue TUBBZ Reihe

Heute haben Numskull Designs ihre Reihe an Cosplay Badeenten enthüllt. Bereits im Merchandise Lineup von Borderlands 3, bekamen wir einen Ausblick auf die Enten. Aber die erste Welle der Enten umfasst noch eine Menge andere Franchises.

Die angekündigten Marken umfassen dabei unter anderem Borderlands, Destiny, Spyro, Crash oder auch Ghostbusters und DC Comics. Eine vollständige Liste aller Versionen findet ihr weiter unten. Natürlich könnt ihr euer Badevergnügen mit den Enten bereichern aber eigentlich sollten sie wahrscheinlich in eurer Sammlung landen.

Da ist es natürlich nicht schlecht, dass alle in ihren eigenen kleinen Boxen kommen. So bleiben alle in Top Zustand. Der Preis für die Enten wird bei 14,99 € liegen und das aktuelle Lineup soll zwischen September und Anfang 2020 erscheinen. Vorbestellungen sind direkt bei Numskull möglich.

Borderlands (Welle 1): Psycho, Lillith, Moxxi, Tina

Psycho, Lillith, Moxxi, Tina Fallout: Vault Boy, Vault Girl, T-51 Power Armor, Nuka-Cola Pin Up Girl

Vault Boy, Vault Girl, T-51 Power Armor, Nuka-Cola Pin Up Girl Destiny: Cayde, Lord Shaxx, Sweeperbot, Eris Morn

Cayde, Lord Shaxx, Sweeperbot, Eris Morn Spyro the Dragon: Spyro, Ripto, Elora, Moneybags

Spyro, Ripto, Elora, Moneybags Crash Bandicoot: Crash, Coco, Dr. Neo Cortex, Dr. N. Gin

Crash, Coco, Dr. Neo Cortex, Dr. N. Gin Street Fighter: Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka

Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka The Elder Scrolls V: Skyrim: Dovahkiin, Alduin, Ulfric Stormcloak, Jarl Balgruuf the Greater

Skyrim: Dovahkiin, Alduin, Ulfric Stormcloak, Jarl Balgruuf the Greater Borderlands (Welle 2): Brick, Maya, Tyreen Calypso, Troy Calypso

Brick, Maya, Tyreen Calypso, Troy Calypso Ghostbusters: Egon, Ray, Venkman, Winston

Egon, Ray, Venkman, Winston DC Comics: Batman, Robin, Joker, Harley Quinn

Batman, Robin, Joker, Harley Quinn The Lord of the Rings: Frodo, Gandalf the Grey, Sauron, Legolas

Quelle: Pressemeldung