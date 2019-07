Borderlands 3 – Planet Promethea stellt sich vor

Nur noch sieben Wochen, dann erscheint mit Borderland 3 der lang ersehnte Nachfolger der Loot-Shooter Reihe. Wie 2K Games und Gearbox Software bereits angekündigt haben, werdet ihr als Spieler nicht mehr nur auf Pandora festsitzen. Dank der Sanctuary Ill werden mehrere Planeten für euch zugänglich sein, darunter auch Promethea!

Steckbrief Promethea

Via Twitter haben die Entwickler jetzt einen der Planeten, Promethea, näher vorgestellt. Auf diesem befindet sich der Hauptsitz der Atlas Coorporation. Der extravagante Waffenproduzent kehrt nach seiner Abstinenz im zweiten Teil der Serie wieder zurück, unter der Leitung von Rhys Strongfork. Diesen könnten einige von euch aus dem Tales from the Borderlands Spinoff bereits kennen.

Visit Promethea! Take a look at these brand new screenshots of Promethea, one of the new planets you'll be exploring in Borderlands 3! #LetsMakeSomeMayhem

Learn more: https://t.co/4Zgrwk0h4f pic.twitter.com/eLULpiDDp0 — Borderlands 3 (@Borderlands) July 24, 2019

In Borderland 3 herrscht aktuell auf Promethea Krieg, seit Atlas Konkurrent Maliwan den Planeten belagert. Deswegen patrouillieren Mechanisierte Infanteristen zwischen den Türmen aus Glas und Chrom, während die Kanalisation von Nagetier-Insekt-Hybriden befallen ist. Der einst makellose Planet ist zu einem Kriegsgebiet verkommen.

Visit Promethea. Home to the Atlas corporation, this metropolitan city-planet has been brought under siege by Maliwan, turning its futuristic urban environment into a brutal warzone. #LetsMakeSomeMayhem

Learn more: https://t.co/4Zgrwk0h4f pic.twitter.com/enrdl5HuWd — Borderlands 3 (@Borderlands) July 24, 2019

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

