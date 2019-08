DualShock 4 – Sony enthüllt neue Farben für PS4 Controller

Aktuell gibt es bereits eine breite Auswahl an Farbkombinationen für den DualShock 4 Controller. Jetzt hat Sony ein Paar neue Varianten angekündigt.

Neue Farben für den DualShock 4 angekündigt

Die unterschiedlichen Farben der Playstation Controller haben sich in der Vergangenheit bereits großer Beliebtheit erfreut. Kaum überraschend, denn wer will schon immer einen langweiligen schwarzen Controller haben. Und es kann natürlich auch nicht schaden dem Gaming Setup seinen eigenen Stil aufzudrücken.

Farben wie Sunset Orange, Alpine Green, sind dabei echte Verkaufsschlager geworden. Es überrascht also nicht, dass Sony das Angebot an Farben noch weiter ausbauen will. Daher bekommt ihr ab Herbst vier neue Variationen geboten.

Titanium Blue und Electric Purple sind dabei simple Zweiton Modelle. Dabei ist die Rückseite etwas dunkler gehalten als die Front für einen netten Kontrast. Red Camouflage wird euch einen Tarnlook bieten, diesmal aber nicht in Grün sondern Rot. Der Controller in Rose Gold bietet einen schicken Metallic Look und wird im November sogar ein passendes Gold-Edition Headset bekommen.

Quelle: Playstation Blog