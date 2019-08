Gamescom 2019 – Tagestickets für Freitag und Samstag ausverkauft

Wie in jedem Jahr sind auch dieses Mal alle Tagestickets für den Gamescom-Freitag und Samstag ausverkauft. Wer die Messe trotzdem noch besuchen möchte, sollte sich beeilen und eines der übrigen Tagestickets ergattern. Zudem sind noch Abendtickets für alle Tage zu erhalten.

Sowohl für Mittwoch (21.08) als auch für Donnerstag (22.08) sind noch Tagestickets erhältlich, auch noch wenige hundert Familientickets können für diese Tage erworben werden. Wer nicht direkt morgens auf die Messe möchte kann sich auch ein Abendticket besorgen, welches noch für alle Tage verfügbar ist. Das vergünstigte Abendticket kostet im Vorverkauf 7 € und gibt euch Einlass ab 16 Uhr bis 20 Uhr. Für die Ungeduldigen unter euch gibt es das Pre-Entry-Ticket, das für den stolzen Preis von 35 € erworben werden kann und euch am Mittwoch bzw. Donnerstag bereits um 9 Uhr den Einlass gewährt. Besitzer des Pre-Entry-Ticket müssen den Nord- bzw. Südeingang benutzen, um von ihrer Stunde Gebrauch machen zu können.

Ihr wollt wissen wo es den besten Loot und auf der Messe gibt? Dann schaut doch mal hier rein! Die Gamescom findet vom 20.08.-24.08 auf dem Messegelände in Köln statt. Den Link zum Ticketshop findet ihr hier.

