Oninaki – Demo zum JRPG jetzt für PS4, PC und Switch

Tokyo RPG Factory hat mit Oninaki sein drittes Spiel in Arbeit und der Release ist auch schon in Sicht. Wer es ausprobieren will kann jetzt die Demo testen.

Oninaki Demo im PSN, PC und Eshop

Nach I am Setsuna und Lost Sphear, folgt am 22. August das dritte Projekt der Tokyo RPG Factory. Wie bereits die Vorgänger wird es auch diesmal nicht besonders heiter dahergehen. Und auch dem bekannten Grafikstil ist das Studio treu geblieben, was deren Fans sicher gefallen dürfte.

Diesmal müsst ihr die Seelen der verstorbenen davor bewahren und macht dies indem ihr deren Fähigkeiten nutzt. Unterschiedliche Seelen geben euch Zugang zu diversen Fähigkeiten im Kampf. Die jetzt im Playstation Store, Steam und Nintendo Eshop veröffentlichte Demo, lässt euch einen kleinen Teil der Story spielen.

Somit bekommt ihr schon einmal einen Vorgeschmack auf die Geschichte, deren Charaktere und das eigentliche Kampfsystem. Alle die sich danach entscheiden, das Spiel zu kaufen, werden zum Release ihren Fortschritt aus der Demo in das fertige Spiel übertragen können.

Die #Oninaki Demo ist jetzt spielbar auf #Switch, #PS4 (exklusiv für PlayStation Plus Abonnenten) und #steam (ab 18 Uhr)! 😊

👉 Euren Fortschritt könnt ihr aus der Demo in das vollständige Spiel übertragen. pic.twitter.com/F6U1Kh3DzI — Square Enix DE (@SquareEnixDE) July 23, 2019

