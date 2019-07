Blacksad – Detektiv Adventure verspätet sich

Das Studio hinter dem Point & Click Syberia, hat mit Blacksad eine interessante Adaption in Arbeit. Leider verspätet sich der Release ein wenig.

Blacksad erscheint erst im November

Microids arbeitet schon eine Weile an der Adaption der beliebten Graphic Novel, in der die Charaktere allesamt Tiere sind in vermenschlichter Form sind. Die Handlung ist dabei eine Detektiv Geschichte im Noir Stil der 50er Jahre.

Telltale Fans werden sich wohl sofort an die Wolf Among Us Reihe erinnert fühlen. Da Telltale aber leider Geschichte ist, werden wie Big B wohl nie wieder sehen. Dieser Titel könnte aber unter Umständen genau diese Lücke füllen. Der Release war ursprünglich für September geplant, wurde jetzt aber auf den 5. November verschoben.

Zum Glück müssen interessierte Spürnasen aber nicht allzu lang warten. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf das veröffentlichte Making of werfen, das euch einen kleinen Einblick in die Entstehung des Spiels und seiner Charaktere gibt. Im November könnt ihr dann auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Spurensuche gehen.

We unveil with @pendulostudios the first part of Blacksad: Under the Skin making of, a video dedicated to the transition from comic book to video game 🐱🔎 ▶ https://t.co/i2yBW122Bc#BlacksadUndertheSkin pic.twitter.com/bY3ZsLdAtE — Microids 🔜 #Gamescom2019 (@Microids_off) July 22, 2019

Quelle: @Microids_off via Twitter