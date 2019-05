Oninaki – Release Infos und neuer Trailer

Tokyo RPG Factory wird mit Oninaki bald schon seinen dritten Titel veröffentlichen. Der Westen wird aber noch etwas warten müssen.

Oninaki erscheint Ende diesen Jahres

In Japan soll das nächste RPG aus der Tokyo RPG Factory bereits am 22. August für PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Der Westen muss sich noch etwas gedulden, hier soll es erst irgendwann im Sommer soweit sein. In der Zwischenzeit können wir uns aber einen neuen Trailer anschauen. Hauptcharakter Kagachi springt dabei zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Dabei wird er zudem unterschiedliche Daemons ausrüsten und zum Kampf einsetzen können. Der Trailer zeigt euch die Daemons schon einmal.

