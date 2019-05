Auto Chess – Valve bestätigt Arbeiten an einer Standalone-Version

Die DOTA-Mod Auto Chess ging seit ihrer Veröffentlichung stark durch die Decke. Das strategische Schachspiel erfreute sich so großer Beliebtheit, dass Drodo Studio, das Entwicklerteam hinter der Mod, bereits für China eine App mit dem Spiel entwickelt haben. Nun hat Valve einen Deal vereinbart, um ebenfalls eine Standalone-Variante des Spiels zu veröffentlichen.

Auto Chess bald ganz offiziell von Valve

Wer Auto Chess nicht kennt: In der Mod geht es darum, auf einem Schachbrett Helden aus dem DOTA-Universum auszuwählen. Hat man drei gleiche Helden, kann man sie upgraden. Man verwendet Gold, um neue Einheiten zu kaufen und aufzuleveln, verschiedene Helden haben unterschiedliche Fähigkeiten. In jeder Runde tritt man mit einem Team gegen eines der Gegner an. Wer als letztes noch KP übrig hat, gewinnt die Runde. Dieses Konzept hatte so viel Erfolg, dass Valve nun in einem Blogpost den Kontakt mit Drodo Studios bestätigte und ebenfalls verriet, dass man nun an einer Standalone-Variante von Auto Chess arbeite. In einem Statement äußerte sich auch das Team von Drodo, so sei man sehr stolz, dass Valve Interesse zeige und man ist sich sicher, dass ein großartiges Produkt dabei herauskommen werde.

Dota 2 Auto Chess 40, 200 ,640 Candy CDKEY Dota 2 Auto Schach Candy CDKey (200) The CDKEY is for the use of exchanging Candy in the Dota 2 Auto Chess game courier warehouse. The Candy is for getting new couriers and special effects.

Quelle: dota2.com