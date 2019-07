Google Stadia – Streaming Dienst soll kein „Netflix für Spiele” werden

Obwohl der Launch von Google Stadia nur noch wenige Monate entfernt ist, gibt es noch reichlich Fragen zum ambitionierten Spiele Streaming Dienst. In einem Reddit Q&A hat Stadias Product Director, Andrey Doronichev, einige Unklarheiten aus dem Weg geräumt. Unter anderem gab er zu verstehen, dass der häufig angebrachte Vergleich, Stadia sei das Netflix der Spiele, so nicht ganz der Wahrheit entspricht. „Um eindeutig zu sein, Stadia Pro ist kein ‘Netflix für Spiele’, wie es manche Leute genannt haben“, so Doronichev. „Ein besserer Vergleich wäre Xbox Live Gold oder PlayStation Plus. Die Pro-Abonnenten bekommen 4K/HDR-Streaming, 5.1-Sound, exklusive Ermäßigungen und Zugriff auf einige kostenlose Spiele. Ungefähr ein kostenloses Spiel pro Monat, mal mehr, mal weniger. Los geht es mit Destiny 2 (yay!).“

Premium Qualität fordert monatlichen Preis

Stadia Pro? Richtig gelesen, mit Stadia Pro bietet Google die Option eines Premium Abonnements. Darin enthalten sind alle oben aufgeführten Annehmlichkeiten, nicht jedoch die angebotenen Spiele. Diese müsst ihr trotzdem zusätzlich erwerben – zum Vollpreis. Klingt daher wirklich eher nach Xbox live und Playstation Plus. Auch wenn die Premium Variante Stadias zufällig genauso viel kostet wie ein Netflix Abo. Darüber hinaus ist ein Pro Abo die einzige Möglichkeit noch dieses Jahr in den Genuss der neuen Gaming Plattform zu kommen. Als Teil der Stadia Founder’s Edition könntet ihr dann schon ab November auf eurem Wiedergabegerät nach Googles Wahl daddeln. Die kostenlose Version Stadia Base soll 2020 verfügbar sein, jedoch ohne ein Gratis Spiel im Monat, in 1080p und mit StereoSound. “Mit Base erhältst du kostenlosen Zugang zu hochmoderner Gaming-Hardware in unserem Datenzentrum. ;)”, schreibt Doronichev. “Du gibst dein Geld für die Spiele aus, die du haben möchtest.”

