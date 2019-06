Google Stadia – Das sind die Fakten zum Streaming Dienst

Lesezeit für diesen Artikel: 2 Minuten

Der Leak hatte ja bereits einige Details verraten, ganz präzise waren die Infos aber nicht. Der offizielle Google Stadia Stream hat einiges berichtigt.

Das sind die Fakten zu Google Stadia

Zuerst gab es Informationen dazu wie ihr den Dienst zum Launch nutzen werden könnt. Desktops, Laptops, Tablets, Smartphones sowie TVs werden unterstützt. Hier gab es aber gleich die ersten Einschränkungen. Fernseher (selbst Smart TVs) werden ein Chromecast Ultra benötigen um auf den Dienst zugreifen zu können und bei Smartphones werden nur das Pixel 3 und 3a via einer App unterstützt. Weitere Smartphones und andere Geräte sollen erst mit der Zeit folgen. Um zu starten braucht man den Google Stadia Controller oder andere kompatible Controller oder Maus und Keyboard. Nur der Stadia Controller wird aber die Möglichkeit haben sich mit den Servern direkt verbinden zu können, für minimale Latenz.

Wer nicht auf einem TV spielt braucht dann nur noch den Chrome Browser. Das Stadia Pro Abo bietet Spiele in 4K, 60fps mit HDR und 5.1 Sound für 9,99$ pro Monat. Spiele sollen regelmäßig hinzugefügt werden, was das aber genau bedeutet und welche Spiele das umfasst, ist unklar. Wer zum Launch gleich dabei sein will kann eine Founders Edition vorbestellen die mit einem exklusivem Stadia Controller in Midnight Blue, Chromecast Ultra, 3 Monate Stadia Pro für dich und 3 Monate für einen Freund, deinen exklusiven Stadia Namen und Destiny 2 inklusive des aktuellen Contents plus Shadowkeep und dessen Season Pass. Ein Preis für diese Edition wurde nicht genannt.

Quelle: Stadia via Youtube