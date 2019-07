DC Universe Online – Erscheint im August für Switch

Neben einer guten Dosis Marvel, wird die Switch mit DC Universe Online bald auch etwas für DC Fans zu bieten haben.

Daybreak Games hat bestätigt, dass das DCUO für Nintendo Switch am 6. August erscheinen wird. Wie bereits auf den anderen Plattformen, wird es auch auf Nintendo Free to Play sein. Allerdings gibt es einige Einschränkungen wie ebenfalls bekannt wurde.

Wer zum Beispiel bereits einen Charakter auf einer der anderen Plattformen hatte, wird diesen nicht zur Switch portieren können. Die Switch Version ist vollständig unabhängig von den anderen Versionen und das hat noch mehr Konsequenzen. Cross-play wird es nämlich ebenfalls nicht zwischen den verschiedenen Plattformen geben. Ob dieses Feature komplett ausgeschlossen ist oder vielleicht noch später folgt, wurde nicht mitgeteilt.

Just announced at Comic Con! DCUO launches on Nintendo Switch on August 6, 2019! #sdcc #dcsdcc #dcuo #switch

Get Ready: https://t.co/JtS3dKchr1 pic.twitter.com/SN4RHM8k2D

— DC Universe Online (@DCUO) July 18, 2019