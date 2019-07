Plants vs. Zombies – Neben Teil 3 wird an weiterem Spiel gearbeitet

Wir berichteten euch ja von der Ankündigung von Plants vs. Zombies 3, welches für mobile Geräte entwickelt wird. Nun wird anscheinend an einem weiteren Spiel im gleichen Universum gearbeitet. EA schickt derzeit Einladungen zum Playtest eines neuen Shooters an ausgewählte Empfänger heraus. Dieser Shooter hat den Codenamen “Picnic” und wird vom Team von Garden Warfare entwickelt.

Kommt ein neuer Teil von Plants vs. Zombies: Garden Warfare?

Garden Warfare ist die Shooter-Reihe mit den Pflanzen und Zombies, von welcher es bereits zwei Teile gibt. Könnt hier also auch ein dritter Teil in Arbeit sein. Eingeladene Spieler können sich vom 25. Juli an anmelden, der Test wird vom 1. bis zum 3. August stattfinden. Es ist den Teilnehmern untersagt, Screenshots und Videomaterial aufzunehmen und zu verbreiten. EA hat bereits bestätigt, dass dieses Spiel nichts mit dem dritten Teil für die mobilen Geräte zu tun hat. Der Test wird für die PS4 und die Xbox One durchgeführt, von dem PC ist nicht die Rede.

Quelle: respawnfirst