Marvel Ultimate Alliance 3 – Ab heute exklusiv für Switch

Die Nintendo Switch bekommt ab heute die volle Ladung Marvel. Marvel Ultimate Alliance 3 ist ab jetzt im Nintendo Eshop verfügbar.

Marvel Ultimate Alliance 3 startet heute auf Switch

Fast alle Marvel Helden und Schurken aus dem Marvel Universum finden sich ab heute im dritten Teil der Alliance Reihe, The Black Order wieder zusammen. Diesmal müssen sie sich allerdings gegen ein größeres Übel verbünden um der Vernichtung zu entgehen.

Wie bereits in den Filmen spielen auch hier die Infinity Stones die Hauptrolle. Und zusammen mit den Infinity Stones, kommen natürlich auch Thanos und die namengebende Black Order. Diese versuchen die mächtigen Steine für ihren Meister zu sichern. Mit bis zu vier Spielern werdet ihr in diesem Koop Marvel Game, die Welt vor Thanos retten müssen.

In einem kostenlosen Update am 30. August werden Cyclops und Colossus ihren Weg in das Helden Line Up finden. Im Herbst folgt dann das erste DLC Pack Marvel Knights mit Blade, Moon Knight, Punisher und Morbius.

Versammelt euer ultimatives Marvel-Superheldenteam, denn die Jagd auf die Infinity-Steine hat begonnen! @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order ist jetzt exklusiv für #NintendoSwitch erhältlich! #MUA3 Jetzt zuschlagen: https://t.co/PmZ2SqWDCI pic.twitter.com/SHSJOJ09fh — Nintendo DE (@NintendoDE) July 19, 2019

Quelle: @NintendoDE via Twitter