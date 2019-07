UPlay+ – Ubisoft gibt Umfassende Spielebibliothek bekannt

Nach Netflix, Amazon Prime und co. orientieren sich jetzt auch viele „Big Player” der Videospielindustrie in Richtung Streaming. So kündigte auch Ubisoft seinen eigenen Abo-Service Uplay+ auf der diesjährigen E3 an, der ab dem 3. September verfügbar sein soll. Anlässlich des näher rückenden Starttermins, hat der französische Entwickler jetzt das Spiele Line-Up bekannt gegeben, das zu Beginn angeboten werden soll. Und das hat es in sich!

Über 4000 Stunden Gameplay

Über 100 Spiele aus den größten Franchisen von Ubisoft. Alle Assassin’s Creed Spiele die je für den PC erschienen sind, Far Cry 2-5, etliche Vertreter der Tom Clancy Reihe und und und. Aber nicht nur alte Kamellen werden aufgewärmt, auch aktuelle Titel wie Assassin’s Creed Odyssey oder Far Cry New Dawn sind gelistet. Ubisoft verspricht außerdem, das Neuerscheinungen wie zum Beispiel Watch Dogs Legion am Release Tag oder sogar etwas früher auf Uplay+ verfügbar sein werden. Außerdem sollen auch „Premium Editionen“ einiger Spiele im Streaming Dienst enthalten sein, davon tragen jedoch viele ein bis zwei Fußnoten – einige Premium Inhalte können fehlen. Ubisoft fügt bei einigen jedoch hinzu, dass nicht alle Premium Inhalte der entsprechenden Version enthalten sein könnten. Die vollständige Spiele-Liste findet ihr in einem aktuellen Blog-Eintrag auf der Ubisoft-Webseite.

Da bleibt dann nur noch die Frage nach dem ersten Eindruck des Angebots. Klar, an möglichen Spielstunden mangelt es dieser Spiele Sammlung wahrlich nicht, aber ist das wirklich knapp 15€ im Monat wert? EA’s Origin Access wirbt mit 3,99€ im Monat oder 24,99€ pro Jahr. Der Microsoft Xbox Game Pass verlangt zwar ähnliche monatliche Kosten mit 12,99€, bietet dafür allerdings PC und Konsolen Titel, die auf beiden Plattformen spielbar sind. Dagegen wirkt Ubisoft’s Streaming Ableger etwas zu teurer.

