Watch Dogs Legion – Umfangreiche Gameplay-Szenen und Releasetermin präsentiert

Watch Dogs Legion wurde der Öffentlichkeit am Abend nicht nur in aller Ausführlichkeit in einem Gameplay-Video präsentiert, sondern Ubisoft hat sich auch gleich zum finalen Releasetermin geäußert.

Release für 2020 angedacht

Watch Dogs Legion spielt bekanntlich in einem dystopischen London, das den Brexit bereits vollzogen hat. Frieden herrscht hier schon lange nicht mehr, Roboter und Sicherheitstruppen kontrollieren das komplette Land. Der Spieler selber bildet den Widerstand und stellt sich dieser Übermacht entgegen.

Ihr seid dabei jedoch keineswegs allein – wie die Leaks bereits im Vorhinein andeuteten, wird der Spieler die Kontroller über sämtliche NPCs im Spiel übernehmen können. Dazu müssen diese jedoch erst einmal rekrutiert und so dem Roster an spielbaren Charakteren hinzugefügt werden. Ob Großmutter oder Gangster, Hacker oder Hipster, man soll jeden beliebigen Charakter spielen können. Jeder der verfügbaren Figuren ist dabei vollständig animiert und eingesprochen, hat eine individuelle Persönlichkeit und jeweils eigene Fähigkeiten bzw. Perks. Sollte jedoch einer eurer Mitglieder das zeitliche Segnen, bleibt er auch tot. Permadeath ist hier Teil des Spielprinzips.

Watch Dogs Legion erscheint am 06. März 2020. Solltet ihr den Titel vorbestellen könnt ihr sogar drei Tage früher ins Spiel starten.

