Cris Tales – Neues RPG auf der E3 2019 angekündigt, Demo jetzt auf Steam verfügbar

Indie-Publisher Modus Games kündigte auf der E3 2019 Cris Tales an. Das atemberaubende RPG begleitet die Protagonistin auf ihrer Mission, das Regime der Empress zu stürzen und den Kataklysmus zu verhindern. Dabei führt ihre Reise sie durch vergangene, gegenwärtige und zukünftige Versionen ihrer Welt.

Cris Tales auf der E3 2019 angekündigt

Das Kampfsystem verlangt nach kalkulierter Strategie, um die Heldin Crisbell und ihre Gefährten heil durch die rundenbasierten Kämpfe zu leiten. Die einzigartige Zeit-Magie-Mechanik in Cris Tales hat direkten Einfluss auf den Zeitfluss der Gegner. Attribute und Vorteile ändern sich entsprechend der Positionierung der Bösewichte in verschiedenen Zeiten. Dies macht aus jeder Begegnung einen mitreißenden Tanz zwischen Team-Attacken, Defensiv-Verhalten und der Zeit selbst.

Crisbells Reise führt sie durch eine fantastische und detaillierte Welt. Sie lernt dort nicht nur Verbündete kennen, sondern erlebt alle möglichen atemberaubenden Augenblicke in den fünf verschiedenen Regionen, zum Beispiel im glänzenden Königreich Crystallis, aber auch in den heruntergekommenen Slums von Saint Clarity. Die Handlungen der bunten Truppe hinterlassen einen bleibenden Fußabdruck durch die Zeiten hindurch, ob inner- oder außerhalb des Kampfes. Der Spieler erlebt die Folgen seiner Entscheidungen, welche auf viele verschiedene Enden der Story hinauslaufen können. Er kämpft sich in traditionellen Animationen durch das visuell dynamische Land, das eine Heldin dringend nötig hat.

Spieler können dieses schillernde Universum jetzt schon selbst erforschen, denn die Demo ist ab sofort bis zum 24. Juni auf Steam verfügbar.

Cris Tales erscheint 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Quelle: Modus via Pressemeldung